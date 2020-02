Brukte ferien til å lære nye dansetrinn

Disse jentene, fra venstre: Julie Follesøy (10), Aye Abdullah (12), Cornelia Våge Olsen (9), Melba Mercedes, Johanne Hansen Homeland (11) og Rikke Rosfjord (9) koste seg med dansing torsdag ettermiddag. Olav Hoel

I vinterferien er det blitt lagt til rette for aktivisering av barn og unge i distriktet. Torsdag var det blant annet dansekurs på Romskipet i Lyngdal.

– Det er kjempegøy å være med på dette, for her kan man lære veldig mye. Her har jeg blant annet lært nye dansetrinn, sier Rikke Rosfjord (9).