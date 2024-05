Fredag formiddag markerer Kaptein Kaper at det er to måneder til årets Kaperuke med skattejakt for store og små i Farsund kommune.

Hun opplyser at planleggingen av årets kaperdager går for fullt, og Kapteinen lover at det skal bli mye gøy på programmet som skal skape bra med liv og røre i Sommer-Farsund. Allerede fredag formiddag inviteres det til fest og ballonger utenfor Sparebanken Sør i Farsund hvor Kaptein Kaper stiller med frokost med is, lykkehjul og sukkerspinn. Herfra går også startskuddet for skattejakten, hvor det også blir offentliggjort hvor skattene er gjemt.