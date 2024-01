Torsdag 18. januar arrangerer Fortidsminneforeningen, Farsund lokallag og Kulturbokhandelen Norli i Farsund en åpen temakveld.

Temakvelden vil blant annet bestå av et foredrag om sveitserhusbebyggelsen i Farsund - og bevaring av denne av arkitekt Ivar Ole Iversen fra Flekkefjord.

– Iversen har forfattet boken «Byggeskikkveileder for Farsund by, bevaring og utbedring». Han har bakgrunn blant annet som reguleringsarkitekt og fra Byggeskikksenteret i Flekkefjord, skriver Geir Heitmann i en e-post til Lister24 på vegne av Fortidsminneforeningen, Farsund lokallag og Kulturbokhandelen Norli.

Den andre delen av temakvelden vil, ifølge Heitmann, belyse brannberedskapen i Farsund bykjerne.

– Dette er med særlig fokus på erfaringer fra brannen i Storgaten 1 sist høst. Representanter for blant andre Farsund kommune og Brannvesenet vil delta, skriver Heitmann, som også opplyser at temakvelden er åpen for alle interesserte.