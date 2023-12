Vanse Brass inviterer til førjulskonsert for 23. gang i morgen (onsdag).

– Egentlig så skulle dette ha vært vår 25. konsert, men koronaen gjorde det slik at vi måtte avlyse to konserter, forteller dirigent Nils Paulsrud.

Tradisjonen med førjulskonsert går med andre ord helt tilbake til Vanse Brass ble stiftet for 25 år siden. At korpset skulle fylle 25 år i år, var det få eller absolutt ingen som hadde planer om i april 1998. For utgangspunktet var egentlig at korpset, som da het «17. mai-korpset», kun skulle spille på nasjonaldagen samme år, har dirigenten fortalt til Lister på et tidligere tidspunkt. Men så ble interessen så stor at Vanse Brass ble en realitet. Og nå blir det altså førjulskonsert i Vanse kirke igjen.

– Det vi vil framføre i år er litt lett blanding. Vi får også med, for oss, en ny solist. Vi har opp igjennom årene hatt mange og meget gode solister. I år er vi så heldige å ha med oss Anne Nilsen, sier Paulsrud.

I tillegg vil ni år gamle Isak Heimvoll bidra på konserten.

– Han er vår "little drummer boy" i konserten. Isak spiller til daglig tromme i Borhaug Musikkorps, sier dirigenten.

Det blir også innslag fra brassens egne musikanter på konserten.

– Vi ønsker alle hjertelig velkommen til kirken onsdag. Vi gleder oss.