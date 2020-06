Hvor er den beste leseplassen?

Hvor er din beste leseplass? Ta et bilde og merk det med #besteleseplassen og ditt lokale bibliotek når du poster det på Instagram. Vis mer Pressebilde

Folkebibliotekene vest i Agder inviterer alle til å dele et bilde av sin beste leseplass på Instagram. Hensikten er å skape et engasjement rundt leseglede for voksne i sommer.