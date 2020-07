Vil gjøre stas på verdensrekordholderen

Tina Elisabeth Nilsen og Det amerikanske Lista inviterer Kjell Elvis til «homecoming-party», under Streetmeet i Vanse førstkommende onsdag. Vis mer Lars Erik Larsen

– Vi ønsker å hedre Kjell Elvis for at han nok en gang har klart å sette verdensrekord og inviterer ham til «homecoming-party» under Streetmeet i Vanse onsdag.