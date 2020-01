Synger med Seven-jentene

Seven-jentene synger sammen med det lokale barnekoret Sifa i Frelserens kirke lørdag 1. februar. PRESSEBILDE

Barnekoret Sifa gleder seg til å synge sammen med jentegruppa Seven i Frelserens kirke lørdag 1. februar.

– I forkant av konserten skal vi ha et lite korseminar med Seven, slik at vi blir helt klar til å være med på fire av sangene, sier en av lederne i koret, Siri Tjomsland Sunde, og fortsetter: