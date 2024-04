«Midt i tingene» er tittelen på utstillingen som åpner i Kunstpunkt Lista ved Lista fyr førstkommende lørdag, der Anne Karin Jortveit viser tekstilkunst.

Jortveit arbeider tredimensjonalt og med tekstil. De siste årene har hun fordypet seg i, og eksperimentert med håndspinning, veving og plantefarging. I hennes arbeider blir det langsomme tekstile håndverket, interessen for materialer og uroen over tilstandene i naturen flettet sammen i et direkte og røft formspråk.

– «Midt i tingene» ønsker å si noe om hvordan det kan oppleves å manøvrere seg i nåtidas sammenfiltrede og uoversiktlige virkelighet. De tekstilbaserte arbeidene i utstillingen forsterker dette. De har alle noe uavsluttet og kanskje foruroligende ved seg, som om de er på vei mot noe som ennå ikke fullt og helt har funnet sted, heter det i en utsendt pressemelding om utstillingen i Kunstpunkt Lista, sendt ut av galleriets daglige leder, Erlend Helling-Larsen.

Kunstverkene

I galleriet vil det blant annet bli vist en tekstilmontasje fra 2012 som gradvis, og nærmest usynlig, synker sammen. Det samme vil en vevd skulptur som ser ut som den har blitt forlatt midt i prosessen, og et tekstarbeid i punktskrift, uleselig for de fleste, men som likevel bærer på et slags budskap. Et annet kunstverk som vises er sammenrullede vevnader stappet inn i en boks, som i påvente av å kunne bli brukt om en nødsituasjon skulle oppstå.

– I stedet for å gå til de store fortellingene, tar Jortveit gjerne utgangspunkt i randsoner og utkanter, både konkret og i overført betydning, der det sårbare, oversette og minimale gjerne finnes. Der noe viktig kan være i ferd med å gå tapt når vår oppmerksomhet dras i mer iøynefallende retninger, påpeker daglig leder i Kunstpunkt Lista, Erlend Helling-Larsen i pressemeldingen.

Miljøbevisst

Anne Karin Jortveits ståsted som miljøbevisst kunstner er preget av et humanistisk og litterært perspektiv.

– Hun arbeider mest med det metaforiske og eksistensielle og mindre med det naturvitenskapelige og dokumentariske. Uavhengig idé og uttrykk blir det hun gjør tili en bærekraftig tankegang. For henne er kunsten et sted å være, tenke og handle fra som omfavner både estetikk og etikk, påpeker Helling-Larsen.

Anne Karin Jortveit er født og oppvokst i Kristiansand og bor nå i Ås. Hun arbeider både i Ås og Oslo. Hun er utdannet ved Statens kunstakademi, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Exeter College of Art and Design. Hun har blant annet stilt ut på Akershus Kunstsenter, Kunstbanken Hamar, Buskerud Kunstsenter og Soft Galleri,og hun har deltatt på kollektive utstillinger som Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen.

Utstillingen, som altså åpner førstkommende lørdag 6. april, og vises til og med søndag 12. mai, er støttet av Norsk Kulturfond