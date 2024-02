– Vi håper og tror at det blir både morsomt, interessant og ikke minst nyttig, sier bokhandler og daglig leder ved Kulturbokhandelen, Åshild Vere Jacobsen.

Sammen med Familievernkontoret i Vest-Agder inviterer bokhandelen altså til en kveld med en av landets fremste samlivseksperter, psykolog og fast spaltist i A-magasinet Frode Thuen.

– Han skal snakke om hvordan vi best kan styre unna rollemønstre som utfordrer kjærlighetslivet. Alle som har erfaring med å være i et parforhold, vet at det ikke bare er en dans på roser. Noen ganger inntar vi, og blir fanget av, uheldige rollemønstre som utgjør en trussel mot samlivet. Mønsteret er monsteret, sier parterapeutene. Men hvordan kommer vi ut av disse «monstermønstrene» som vi har viklet oss inn i? sier Vere Jacobsen.

Sammen med tegneserieskaper Arild Midthun har Frode Thuen skrevet den underholdende boken «Rollemonster». Foto: Bokens forside

Sammen med tegneserieskaper Arild Midthun har Frode Thuen skrevet en underholdende bok «Rollemonster», som viser hva som skal til for å finne ut av kjærlighetslivets og sexlivets typiske utfordringer.

– Ved bruk av humor og lett forståelige beskrivelser gir parterapeuten oss konkrete tips og «kjærlighetsknep» som kan gjøre underverker for parforholdet, enten man er ung eller gammel, mann eller kvinne, hetero eller homo, eller hva som helst annet, sier Åshild Vere Jacobsen.

Datoen for foredraget er selvsagt ikke tilfeldig valgt; 14. februar er Valentinsdagen, også kalt «Alle hjerters dag» og «Kjærlighetsdagen» – og en god anledning til å pleie parforholdet.

– Vi håper at folk i alle aldre har lyst til å feire dagen med et underholdende inspirasjonsforedrag som med ord og bilder kan bidra til å bekjempe de «rollemonstrene» som til enhver tid står i veien for at vi kan ha det bra sammen, sier Vere Jacobsen.

Frode Thuen har selv uttrykt det slik: «Viljen til å ta vare på forholdet er selve forutsetningen for den langvarige kjærligheten. Og så lenge begge parter har god vilje, vil vi også lykkes i kjærlighetslivet.»

Farsund Fjordhotell har for øvrig satt sammen en fristende «Valentine’s Day Menu» som kan nytes før eller etter foredraget, påpeker kulturbokhandleren. Hun påpeker at arrangementet også er et ledd i feiringen av 30-årsjubileet til Familiekontoret i Farsund.