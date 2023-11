Utflyttet farsundsmann, Trond Evenstad, tar med seg to kamerater fra «Visevertene» for konsert i Farsund.

Førstkommende fredag er det duket for musikalsk aften i Misjonskirken i Farsund.

Farsundsmannen, Trond Evenstad, som nå er bosatt i Telemark, tar med seg Pål Lennart Horne og Arvid Lunde til «en hyggelig kveldsøkt med levende musikk, preget av formidlingsglede og førjuls-stemning», ifølge en epost Lister24 har fått tilsendt.

De tre kjenner hverandre blant annet fra «Visevertene», hvor de spiller og synger sammen med fire andre medlemmer.

På fredagens konsert synger Evenstad solo og han skal formidle egne tekster, dikt og tanker fra sin ferske debutroman «Som Sandpapir på Sjelen». Horne og Lunde stiller med tonefølge.

– Pål Lennart på piano og Arvid på en gitar eller tre. Begge trekker gjerne opp av hatten egne instrumentalinnslag, skriver Evenstad.

Han er selv sanger, låtskriver og forfatter. Nå går han solo. Han har for ett år siden spilt inn julesanger sammen med pianist Pål Lennart Horne. Tittelen «Someday at Christmas» finnes på digitale plattformer som for eksempel YouTube og Spotify.

– Innspillingen danner rammen for konserten, en nedstrippet og enkelt, men variert juleplate med til dels selvlaget stoff, heter det i pressemeldingen.

Pål Lennart Horne behersker mange instrumenter og er både korleder, komponist og låtskriver. Mest kjent er han som dyktig akkompagnatør på piano. Han har også vært redaktør i musikkbladet «Treff» sammen med barndomskameraten Arnfinn Clementsen.

Arvid Lunde beskrives som en virtuos på gitar.

– Han fikk gitartoner inn med morsmelka, ettersom hans mor blant annet spilte gitar i bandet til Åge Samuelsen. Han er, som Pål Lennart, en finsnekker med tanke på å finne de ultimate akkordene, skriver Trond Evenstad.