– 20-årsjubileet vil blant annet bli markert med at vi holder barne- og familiearrangementer for en symbolsk billettpris gjennom året. Og rockebandet PLOPP er først ut. De spiller skikkelige rockekonserter for barn - og foreldre, sier programansvarlig i Lyngdal kulturhus, Pål Tesaker Fosso.

Det er andre gang rockebandet gjester Lyngdal.

– Første gang var i 2019, og dette blir garantert ikke siste, sier Tesaker Fosso.

– PLOPP tar publikum skikkelig på alvor, og vet at tema som yoghurt, sommer, rare dyr og misting av tenner er innertier for publikum i alderen 3-10 år! legger han til.

PLOPPs musikk og tekster skal låte rock og fett, fenge store og små, ifølge bandet selv. De ønsker å gi barn den samme opplevelsen som voksne har på rockekonsert.

Siden oppstarten i 2010 har PLOPP spilt over 700 konserter i konserthus, på festivaler, og på turneer for Rikskonsertene og Den kulturelle skolesekken. Bandet drar fulle hus, og pressen fullroser konsertene hvor musikken, barn og familien er i fokus.

– Tilbakemeldinger tyder på at de voksne koser seg like mye på PLOPP-konsert som barna, lyder det i en pressemelding fra bandet selv.

Foto: Pressebilde

PLOPPs første CD «Skumle tøfler» kom ut sommeren 2012.

– Plata har solgt meget godt, og responsen fra både barn og voksne har vært strålende. Det har blitt stor allsangfaktor grunnet heftig platesnurring i biler og barnerom. Ny CD kom i november 2014, og mottakelsen har vært meget god, lyder det i pressemeldingen.

PLOPPs musikere er utdannet ved Norges musikkhøgskole, og har lang erfaring i arbeidet med barn og musikk - både som musikkpedagoger og musikere.