La det være sagt med en gang: De fleste listafolk, men også lyngdøler, kvindøler og andre med kjennskap til den særegne, lokale norskamerikanske kulturen bør få med seg denne forestillingen.

Da denne anmelder overvar oppsetningen, var det helt tydelig at det var mange med Amerika-opphold som bagasje i livet til stede i salen. Det ble gjentatte ganger nikket gjenkjennende til episoder som utspilte seg på scenen. Og tisket og hvisket om at «det var akkurat sånn det var...»

Men det er nok av gjenkjennelsespunkter også for oss som har et mer distansert, men samtidig nært nok forhold til denne kulturen, dialekten som er så sterkt influert av mange «listaifiserte» amerikanske ord og uttrykk og som syns det var helt normalt å ha klassekamerater og -venninner som het Clifford, Torrey, Ted og Gladys, Marilyn og Liz.

Listadialekt

Rune Belsviks scenedrama har som konsept at det i sin helhet spilles på denne lokale dialekten. Det er et vågestykke i seg selv. Men regissør Runar Hodne og skuespillerkorset han har instruert, har lyktes - i hvert fall langt på vei. Innimellom er listadialekten riktignok enten for karikert eller noe avslipt. Og noen ganger tenderer den mer mot kvindølsk eller lyngdølsk. Men Kilden-oppsetningen kommer i mål og lander på begge beina med dette dialektprosjektet. Det er imponerende - i hvert fall når man tar i betraktning at flere av skuespillerne er østlendinger.

Den umiskjennelige, norskamerikanske slengen, som mange av de som kom hjem hadde tillagt seg, er definitivt på plass. Mest fornøyelig i så måte er kristiansanderen Henrik Rafaelsen, som spiller faren til hovedpersonen Inger. Mange av hans replikker vekker spontan latter i salen. «Dollaren vekse ikkje på tre». Og ikke minst den velmenende formaningen til datteren; «Ein ting I am telling you is that you take care of deg sjel, because nobody else will.»

Rafaelsen leverer i det store og det hele forestillingens sterkeste skuespillerprestasjon. Han er fornøyelig og troverdig i sin rolletolkning. Solid er også Ragnhild Meling Enoksen i rollen som Inger.

Kvinnenes liv

Det er først og fremst kvinnenes liv, kår og møte med en kultur preget av større frihet, utallige «fristelser» og nye muligheter i «Junaiten» som skildres i dette scenedramaet. Det har sånn sett samme fokus som Lista-kvinnen Siv Ringdals prisbelønte bok «På høye hæler i Amerika», som manusforfatter Rune Belsvik har basert sin fortelling på. Både boken og forestillingen tar for seg Agderkvinnenes utvandring til Amerika på 50 og 60-tallet.

Det er drømmen om eventyr, økonomisk selvstendighet og større muligheter som fører Inger ut på reise med Stavangerfjord fra Silokaia til «Junaiten». «Over there» introduseres hun for forbrukersamfunnets goder; Coca cola, shower, the movies, barberhøvel, makeup, dancing og nylonstrømper. I «the land of the free» oppdager hun seg selv som kvinne på ny, men friheten begrenses av dragningen mellom Ingers konservative bakgrunn på Sørlandet og de amerikanske, frie tanker.

Mange lokale kvinner reiste over for å få lønnet arbeid og utforske nye eventyr. De returnerte som moderne kvinner med nytt syn på kropp, religion og livsutfoldelse. Det vanligste var at de tok seg en huspost der barnepass var hovedgeskjeften. Forestillingens Inger er imidlertid «heldig» og får jobb hos en skuespillerinne på selveste Manhattan. Det åpner også for nye perspektiver på livet - blant annet i møte med mennesker med en annen hudfarge.

Langdrygt og seigt

Selve historien og plottet i forestillingen er i seg selv ganske tynn. Den bærer preg av at hensikten først og fremst er å vise frem de nevnte kvinnenes kår og møte med det nye og spennende i «det forjettede land». Litt som når det lages musikaler basert på kjente artisters musikk. Da er det musikken som er viktigst. Her skal et fenomen og en helt særegen, lokal kulturarv løftes opp og frem.

Oppsetningen forringes dessverre også av at den blir for langdryg og seig. Flere av scenene kunne med fordel vært kortet kraftig ned - uten at det hadde gått ut over historien eller fremhevingen av det norskamerikanske. Det ville skapt mer fremdrift og gitt en bedre totalopplevelse.

Likevel; «Heimanifrå» fremstår som det storslåtte musikkteateret Kilden reklamerer med. Slagere fra 1950- og −60-tallet danner den musikalske rammen. Et dyktig band sørger for skikkelig driv i låtene, samt herlig bakgrunnsmusikk og fine effekter underveis. Skuespillerne er også dyktige sangere og fungerer på flere av sangene som et mektig kor. Noen av dem får også briljere med solosang. Også her utmerker Henrik Rafaelsen seg spesielt og går Bjøro Håland en høy gang med sitt glansnummer. Dessuten viser han seg å være en habil gitarist...

For damene i salen - særlig de som var unge da låtene ble sluppet - er det imidlertid nevnte Bjøro som gir dem stjerner i øynene. Ikledd en ulastelig, hvit dress og ditto cowboyhatt, samt kullsorte boots, dukker Norges ubestridte countrykonge og Lyngdal Nords største sønn jevnlig opp på scenen for å fremføre slagere. Det faller selvsagt i smak hos mange. Den evigunge countryartisten er såvisst ikke bare et navn på plakaten. I «Heimanifrå» viser han til fulle at han fortsatt både kan synge og smelte kvinnehjerter. Avbrekkene med Bjøros sanginnslag er også et godt scenegrep i det som alt i alt er en solid, helaftens forestilling viet et lokalt fenomen.

At Sørlandets storstue vier den særegne, lokale norskamerikanske kulturen slik oppmerksomhet, må man være stolt over. Det bør alene være grunn god nok for lokalbefolkningen til å løse billett og få med seg dette stykket.

