Førstkommende søndag holder Sound of Happiness Farsund sin tradisjonelle adventskonsert i Frelserens kirke.

– Hvis vi har telt riktig er dette vår tiende adventskonsert! Det syns vi er godt gjort ettersom koret bare er 12 år gammelt, og alle husker jo årene med korona der det var vanskelig å arrangere konserter, skriver Hanne Turøy i en e-post til Lister24.

Hun forteller at søndagens konsert blir historisk på flere måter, for i tillegg til at det er den tiende gangen de arrangerer adventskonserten, er det også første gang søsterkoret Sound of Happiness Lyngdal skal være med.

– Begge kor skal ha egne avdelinger, og det blir flere fellesnummer med nærmere 40 sangere på scenen. I tillegg er det selvsagt soloinnslag og allsang. Vi gleder oss veldig , skriver Turøy.