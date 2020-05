Har laget mer flaggkunst

Utenfor Vestbygda kapell på Borhaug har Alfred Vaagsvold nå satt en rekke helt hvite flagg. Vis mer Galleri Lista Fyr

Mens folk fortsatt valfarter til Lista fyr for å se på alle de norske flaggene på et jorde, har kunstner Alfred Vaagsvold laget et nytt, liknende kunstverk.