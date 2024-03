Gjennom det familievennlige TV-programmet «Oppfinneren» har Erik Alfred Tesaker skapt seg et navn som mange har lagt merke til. Med sine kunstneriske, praktiske, pedagogiske og kreative evner har han vist frem mye av det han drømmer om og klarer å skape.

TV-serien, som gjennom tre sesonger hadde ikke mindre enn 20 episoder, trollbandt rekordmange seere, har gått i utallige repriser og vært vist i mange land.

Men Erik Alfred skapte også sin egen oppfinnerpark i Lyngdal. Der iscenesatte han mange gamle håndverkstekniker som barn og voksne kunne utprøve. Han har også utgitt flere bøker, blant annet en en barnebok og en bok han kalte «Å gjenfortrylle veden». Der deler han mange av sine vyer og perspektiver.

– Erik Alfred kommer til Huset på Feda og ser både bakover og fremover med temaet: «Fra Oppfinner til forfatter og livskunstner» Det kan bli et spennende møte! sier Anders Mathias Larsen hos arrangørene.

Til Huset denne gangen kommer også Farsund Shantykor under sin leder Øystein Sødal.

– De har besøkt Feda tidligere og det blir et flott nytt møte med den sangglade gruppa, sier Larsen.

Kveldstankene er det Olav Granlund fra Feda som står for.

– Med sin kreativitet og formidlingsevne vet han å gi oss gode ting med på veien, sier Larsen, og fortsetter:

– Velkommen til en spennende og innholdsrik kveld, med god mulighet for å treffe andre for en hyggelig prat. Vaffelstekerne er på plass og tilbyr nystekte vafler og nykokt kaffe. Alt ligger godt til rette for en trivelig kveld på Huset. Vi ønsker hjertelig velkommen fra hele Lister! avslutter Anders Mathias Larsen.