Drømmer du om en frodig kjøkkenhage? Torsdag 18. april kan du få gode tips om dette.

«Kjøkkenhagen – de beste tipsene for dyrking i egen hage» er tittelen på et foredrag som forfatter og gründer av Hobbygartnerskolen, Hanne Slyngstad-Hægeland, tar for seg.

Hun har lang erfaring med hobbydyrking, og er opptatt av å dele av sin kunnskap for at flere skal få oppleve gleden ved å høste fra egen kjøkkenhage.

– Hennes mål er ikke nødvendigvis å bli selvforsynt med grønnsaker, men å dyrke fram sunne og gode vekster som inspirerer til å lage smaksrike og fristende retter. Hun er også opptatt av at vi har stort sett alt vi trenger i egen hage, det er enklere enn vi tror å lykkes med dyrking ettersom planter fungerer på samme måte enten de står i kjøkkenhagen eller i et blomsterbed – de samarbeider med biologien i jorden, sier Åshild Vere Jacobsen, daglig leder for Kulturbokhandelen Norli Farsund.

– Hun brenner for å formidle «naturens metode» som baserer seg på enkle prinsipper rundt jord og planter, dyrking og høsting. Kanskje skal ikke kjøkkenhagen være avgrenset fra resten av hagen, kanskje vil du utnytte hele hagen til dyrking av nyttevekster i samspill med blomster, busker og trær? fortsetter Vere Jacobsen.

Sammen med forfatteren ønsker bokhandleren å inspirere til å starte på eller videreutvikle egen kjøkkenhage, enten du har liten plass eller har en større hage – eller ønsker å dyrke i potter og krukker.

– Hanne Slyngstad-Hægeland gir gode råd og tips til hvordan du kan skape en sunn og bærekraftig kjøkkenhage som gir deg mulighet til å høste friske, kortreiste og næringsrike urter og grønnsaker fra tidlig sommer til seint på høsten. Det blir mulighet for å stille spørsmål om det du lurer på for å lykkes best mulig i din hage, opplyser Åshild Vere Jacobsen.

Hanne Slyngstad-Hægeland driver Hobbygartnerskolen sammen med mannen sin, fotograf Erling Slyngstad-Hægeland. Med utgangspunkt i hagen sin i Kristiansand hjelper de folk i hele Norge med å virkeliggjøre hagedrømmer.

Hanne Slyngstad-Hægeland har også skrevet boken «Kjøkkenhagen». Foto: Bokens forside