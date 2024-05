Ifølge virksomhetsleder for kultur og kinosjef i kommunen, Jan Schou, er dette et politisk ønske som er forankret i kommunestyret.

– Kvinesdal kommune har i alle år tilbudt sommerjobber for ungdom. I år utvider vi til at det også skal gjelde lokale musikkstudenter over 18 år, som kan skape gode musikkopplevelser i sentrum og på institusjonene, sier Schou.

Kommunen ønsker at musikantene skal spille på lørdager i perioden 6. til 27. juli. Konsertene på institusjonene vil være andre dager midt i uka med avtalt konsertstart. Det vil også være aktuelt å delta på større kveldsarrangement i sentrum i samme periode, opplyser virksomhetslederen.

Disse gatemusikant-stillingene er nå lyst ut med søknadsfrist lørdag 1. juni.

– Søkerne kan være både enkeltstående musikanter og grupper. Oppdragene gjelder for opptil en time på hvert spillested, kortere på institusjonene. Det vil ved utvelgelse av aktuelle bli lagt stor vekt på at de kan jobbe selvstendig og at de har et repertoar som har et omfang som tilfredsstiller våre ønsker, understreker Jan Schou.

Kvinesdal kommune kan tilby øvingsmuligheter i rockecontainerne ved stadion.

– Det er satt av 50.000 kroner til formålet og det er Handelshuset Kvinesdal som organiserer dette tilbudet i samarbeid med kommunen, sier kultursjefen, som håper å få inn søknader fra mange gode kandidater.