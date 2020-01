– En pris jeg setter høyt

Nadia Køhn (t.v) blir overrasket når Grace Buch forteller at hun har fått kulturprisen for 2019. Olav Hoel

Nadia Køhn får Farsund kommunes kulturpris for 2019 for den jobben hun gjør som dirigent for Borhaug musikkorps.

– Dette er kjempestort for meg fordi dette er en pris jeg alltid har satt veldig høyt.