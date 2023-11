Torsdag 23. november inviterer nemlig bokhandler Åshild Vere Jacobsen til en festkveld med Jæger i sine lokaler i Strandgaten.

Bokbad og mat

– Det blir først avhør, eller bokbad om du vil, og en uhøytidelig krimquiz i kulturbokhandelen, og deretter beveger vi oss over til nyåpnede Torvets Taverna som tilbyr en kriminelt god to-retters meny spesielt for anledningen, forteller Vere Jacobsen.

Jørgen Jæger feirer i år sitt 20-årsjubileum som krimforfatter. Foto: John Andresen/ Capitana Forlag

To tiår er altså gått siden Jørgen Jæger debuterte med den første boka i det som skulle vise seg å bli en enorm suksess, krimserien om lensmann Ole Vik i idylliske Fjellberghavn. Mer enn 1,2 millioner bøker er solgt i serien til nå. Det er svært store tall i norsk sammenheng.

– Høstens bok er den fjortende i rekken – eller egentlig bok nummer femten, ettersom det finnes et slags «ur-manus» som forfatteren drømte plottet til en natt på 80-tallet, sier Åshild Vere Jacobsen.

«Skjebnedøgn» er tittelen på Jørgen Jægers siste krimbok. Foto: Bonnier Forlag

Virkelige hendelser

Jørgen Jægers litterære varemerke er intens spenning, personlig varme og menneskelige relasjoner.

– Den joviale bergenseren får ofte henvendelser fra lesere som ønsker å dele dramatiske livshistorier, og mange av bøkene hans er bygd opp rundt virkelige hendelser. Det gjelder også den nylig lanserte «Skjebnedøgn» hvor en lesers drama fra virkeligheten er fritt gjengitt, i forenklet og ombygd form, påpeker den lokale bokhandleren.

– Hvis du lurer på hvor i boken du finner dette dramaet, så se etter det du synes er mest usannsynlig. Det er nå en gang sånn at virkeligheten overgår all fantasi, uttaler forfatteren selv om dette fenomenet.

Krimforfatter Jørgen Jæger er for tiden ute på en jubileumsturné som han har kalt «Tour de Jæger – hele Norge». Torsdag 23. november kommer han til Farsund og Kulturbokhandelen. Foto: Privat

Jubileumsturné

Forfatteren er for tiden ute på en jubileumsturné som han har kalt «Tour de Jæger – hele Norge», hvor målet er å avlegge en visitt hos hver eneste av landets rundt 500 bokhandler i løpet av tre måneder. Nå er altså turen kommet til Farsund, hvor han skal ta seg tid til å la seg feire med en festkveld.

– Vi gleder oss til å feire både han og bøkene, og håper at mange har lyst til å dele kvelden med oss - både i kulturbokhandelen og på Torvets Taverna. Kombinasjonen litteratur og god mat er jo uslåelig, så det veldig gøy at vi har fått til et samarbeid rundt dette arrangementet. Kanskje kvelden kan bli starten på mye kulturell og kulinarisk moro i kulturbyen framover? spør bokhandler Åshild Vere Jacobsen.