Andre juledag er Diddi Velle «back in town» med romjulskonsert på 8th Avenue i Vanse.

Velle har ved flere anledninger opptrådt på utestedet på Lista, og er tilbake med flere nye låter og en porsjon god amerikansk julestemning.

- Her kan du svinge deg til alt fra klassiske julelåter som «Rockin Around the Christmas Tree» til vanlig god gammel country, rock og blues, fremført av et av landets heteste talenter som nå jobber med multi Grammy-vinnende produsenter og band i Nashville, noe som er unikt i norsk sammenheng. Hennes første egenskrevne låter kommer på nyåret, opplyser manager Kristian Tunheim Tønnessen i en pressemelding.

Diddi Velle har aner fra Lista, med bestefar som er født og oppvokst på Velle og oldefar som var ordfører på Lista på slutten av 1950-tallet.

- Det er ekstra moro med lokale artister som utmerker seg på denne måten, sier Tunheim Tønnessen.

Diddi Velle ble brått et internettfenomen etter at flere av videoene hun la ut på Facebook har gått viralt og hennes tolkninger allerede har nådd flere millioner med «Jolene» og «Seven Spanish Angels» blant de mest sette.