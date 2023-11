– Vi gleder oss veldig og kan nesten ikke vente! sier Arnfinn Hobbesland i arrangementskomiteen.

30 år

Det er menigheten Betesda Eiken som står bak arrangementet - og inntektene går til å drifte deres ungdomsarbeid. I år har Hobbesland med seg opp mot 80 frivillige medarbeidere for å få opplegget til å gå rundt.

– Vi startet i det gamle menighetsbygget vårt på Skeie i 1993. Der ble det fort fullt både oppe og nede i kjelleren. Derfor flyttet vi arrangementet til gymsalen på Eiken skule i 2003. Og der har vi vært siden, forteller Hobbesland.

Betesda Eiken har et ønske om være en menighet som betyr noe og skaper noe i lokalsamfunnet.

– Julecountry har blitt et slikt arrangement. Det skal være et lavterskeltilbud som samler folk på tvers av generasjoner. Samtidig kan vi gi ut det vi mener er det beste budskapet, sier Svein Ove Vatne, som også er sentral i arrangørkorpset.

Både arrangører og publikum kan se tilbake på mange gode, musikalske opplevelser gjennom 30 år. Og arrangørene har også fått mange nye venner både her hjemme i Norge og USA gjennom Julecountry.

The Voice-vinner Erlend Gunstveit fotografert på Julecountry i fjor. Lørdag 2. desember er han tilbake på scenen i gymsalen på Eiken skule. Foto: Morten Haave

Mange profiler

Listen over kjente artister som har kommet til Eiken for å delta på førjulskonserten er lang og inneholder mange store profiler.

– Det er en lang liste, men vi har mange flere vi ønsker å få til Eiken. Så hvis sponsorene fremdeles er villige, vil den bli mye lengre, smiler Arnfinn Hobbesland.

Flere av artistene som har gjestet Eiken opp igjennom årene, er medlem av og opptrer regelmessig på Grand Ole Opery i countrymusikkens hovedstad Nashville.

Se bildekarusell med årets artister:

1 / 6 Finalist i The Voice USA, Emily Ann Roberts, skal synge duett med den norske The Voice-vinneren Erlend Gunstveit på årets Julecountry.











Årets artister

Til jubileumskonserten lørdag 2. desember har man også plukket artister fra øverste hylle.

– Mo Pitney er en helt fantastisk artist og låtskriver fra Nashville, med blant annet sangen «Country». Emily Ann Roberts er finalist i The Voice USA, og har med seg et rykende ferskt album. Det blir da et fantastisk møte med den norske The Voice-vinneren, Erlend Gunstveit. Dette blir en uforglemmelig duett, sier Arnfinn Hobbesland.

Arrangørene kan også lokke med en annen flott duett - av mer lokalt merke. Arthur og Inger Lise Stulien, henholdsvis nevø og tante fra Byremo i Lyngdal kommune skal synge sammen.

– Den gleder vi oss veldig til. Den blir fremført med kvalitetsstempelet Stulien, sier Hobbesland.

På plakaten finner vi også amerikanske Roz Harding og Levi Bowman, samt Eikens egen store countrysangerinne, Lisbeth Hauge.

– Det er utrolig moro å spleise norske og amerikanske artister. Det har resultert i flere samarbeidsprosjekter, sier Arnfinn Hobbesland.

Kveldens taler er også i år TV-pastor Egil Svartdahl.

Også i år er TV-pastor Egil Svartdahl taler på Julecountry i Eiken. Foto: Morten Haave

Nashville-tur

– Vi ønsker å lage en unik konsertopplevelse med kvalitet i alle ledd. Dette er noe du kun kan få på Julecountry. Vårt mål er å gjenskape litt Nashville-stemning med mye folk, flotte omgivelser, og artister som presterer på øverste hylle, sier Svein Ove Vatne.

– For å virkelig markere dette, lodder vi alltid ut en tur til Nashville for to personer som vi har fått sponset av en lokal bedrift, legger Vatne til.

– Vi har vært velsignet med masse gode, trofaste sponsorer som gjør dette eventyret mulig. Derfor har vi også i år en eksklusiv sponsorkonsert med alle Nashville-artistene på Betesda søndag 3. desember, skyter Arnfinn Hobbesland.

Han understreker at arrangementet gir et fint årlig tilskudd til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.