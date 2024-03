Når forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt (49) gjester Lyngdal kulturhus for tredje gang, gjør hun det dobbelt.

– Det blir dobbel dose Drangsholt denne gangen. Først med bokbad torsdag 7. mars - og deretter ved at hun deltar på Litterær lønsj på selveste kvinnedagen, sier Petter Røren, som selv skal stå for bokbadet av den kloke og morsomme damen fra Sandnes torsdag kveld.

Janne Stigen Drangsholt (f. 1974) er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Stavanger. Hun debuterte i 2011 med romanen «Humlefangeren» og har siden hatt stor suksess med sine romaner om Ingrid Winter.

Hun er også kjent for NRK-podkastene «Janne og Jostein-show» og «Kjente bøker på fire minutter», der sistnevnte inspirerte henne til å skrive sakprosaboken «Fra Shakespeare til Knausgård. 66 klassikere du naturligvis har lest». Dette konseptet er også kjent som egen spalte i NRK-programmet «Utakt». «Janne og Jostein-show» holder hun sammen med NRK-journalist Jostein Gjertsen. Denne presenteres som «et referansetungt idélaboratorium» og tar for seg samtidskulturen, samtidig som den ser på de lange litteraturhistoriske, kulturelle og idéhistoriske linjene som har ført oss dit hvor vi er idag. Podkasten er blitt sendt som radioprogram i NRK P2.

Som forfatter er hun altså mest kjent for romanene om akademikaren Ingrid Winter.

– Det er alltid spennende å bli med inn i Ingrid Winters makeløse univers, sier Petter Røren, som ser fram til et nytt bokbad i Skreli amfi.

På kvinnedagen 8. mars er «Kropp, kjønn og joggesko» Drangsholts tema i samme sal. Det beskrives om et tankevekkende kortforedrag, som hun blant annet holdt på Kapittelfestivalen i 2019. Det annet kjønn, House of cards, Nattsvermeren, Rocky og Skjønnhetsmyten er blant stikkordene for foredraget.

– Drangsholt er en travel kvinne med mange jern i ilden. Men hun har sagt flere ganger at hun har to favorittsteder utenom Sandnes - og det er Lyngdal og Farsund! Vi er veldig glad for at hun også kunne stille på kvinnedagen. Arrangementet blir Lyngdal biblioteks markering av den dagen, avslutter Petter Røren.