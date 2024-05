Søvn er tema når psykolog og spesialist i klinisk nevropsykologi, Tomas Myklebust, holder foredrag for en fullsatt Farsund kino mandag 27. mai.

– Dette er et tema som angår mange mennesker, og vi som jobber i Frisklivssentralene og helsesektoren møter daglig på personer som sliter med søvn, opplyser Anine Hansen, som er fysioterapeut i enhet for forebygging og koordinering i Farsund kommune.

I forrige uke la kommunen ut påmelding på 190 plasser.

– Det kom inn over 100 påmeldinger på en dag, og nå er det bare trappeplasser igjen, opplyser Hansen.

Med andre ord; skal du få med deg dette fysisk, må du være svært rask. Men om du ikke får billett, skal du likevel ikke fortvile.

– Foredraget vil også livestreames og kan sees i opptak for de som ikke får plass eller har mulighet til å delta fysisk denne gangen, forteller fysioterapeuten.

Myklebust skal også holde foredrag/ workshop for ansatte i kommunene/ helsesektorene på dagtid slik at de kan øke og få en felles forståelse på søvn og for selv å kunne holde kurs om dette til innbyggere i fremtiden.

– Dette er et prosjekt mellom Frisklivsentralene i Lister, hvor vi prøver å samkjøre kurser for å gi et bredere tilbud til alle innbyggerne her. Tilbudet er gratis, påpeker Anine Hansen.