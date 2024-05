Onsdag 15. mai inviteres det nok en gang til allsang med Per Inge Almås bak tangentene i Vestbygda kapell.

Kantoren, dirigenten og komponisten Per Inge Almås er selv bosatt på Borhaug. På 1970-tallet dirigerte han studentkortet på Menighetsfakultet så det ble et elitekor. Han komponerte og tilrettela for gospelkoret SKRUK. Flere kjente sanger har han arrangert for kor og orkester.

Almås har i sitt aktive yrkesliv vært organist ansatt i flere menigheter i Den norske kirke. I NRK ledet han i flere år sang og salmeprogram.

– Han bor i Vestbygda og Vestbygda kapell er stedet for et allsangprogram han i flere sesonger har hatt med innføring i sanger fra salmeboka. Her følger han opp og gir videre fra den innsikt han har i salmeskatten. Både som sangtekster og lesetekster presenterer han kjente, og mange mindre kjente salmer. Noen salmer kan opprinnelig være beregnet til opplesning mer enn til sang. Allsang er i mange tilfeller en utdøende musikkform. Dette gjør han noe med, heter det i en pressemelding fra komiteen som står bak onsdagsmøtene i Vestbygda kapell.

Onsdag 15.mai er altså Per Inge Almås tilbake i Vestbygda kapell og akkompagnerer til allsang.

– Onsdagsmøtene i Framtidsbygget, Vestbygda kapell, er treffpunkt for musikk, misjon, kultur, kunst og aktivitet, alltid med kveldsmat og god prat. Kunstutstillingen i kapellet nå er originale broderier av Audgunn Vilhelmsen. Mange har begynt å kalle det ukentlige treffet for onsdagsfest, skriver komiteen, som ønsker alle velkommen til onsdagens samling.