– En anerkjennelse for et godt musikkarbeid

Barnekoret Sifa får kulturstipendet for 2019 i Farsund. Thomas Grønvold

Barnekoret Sifa får Farsund kommunes kulturstipend for 2019 på 10.000 kroner.

– Vi tenker at dette er en anerkjennelse for et godt musikkarbeid som har blitt gjort med Sifa gjennom så mange år. Vi har 30 års jubileum i år.