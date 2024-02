«SEX» beskrives som et varmt og undrende drama om to feiere som overrasker hverandre under lunsjen en dag. Den ene forteller at han takket ja til å ha sex med en annen mann, men stiller seg etterpå uforstående til at kona mener han har vært utro. Den andre bekymrer seg over en livaktig drøm der David Bowie ser på ham som en kvinne.