Fredag 15. desember setter Kvinesdal kulturhus opp juleforestillingen «Prøysen, Snekker Andersen og Julenissen».

– Det nærmer seg jul og tradisjonen tro setter vi opp juleteater for hele familien i Kvinesdal kulturhus. Fredag 15. desember får vi besøk av Victoria Productions med «Prøysen, Snekker Andersen og Julenissen». Dette er en teaterforestilling basert på Alf Prøysens juleklassiker om Snekker Andersen og Julenissen, skriver kultur- og kinosjef Jan Schou i Kvinesdal kommune i en pressemelding.

Om forestillingen skriver Schou i pressemeldingen at det i år blir en merkelig og spennende julaften for snekker Andersen. Da han er på vei til vedskjulet for å ta på seg julenissedrakten, kolliderer han med en annen i julenissedrakt. Denne sier at han er julenissen, og spør om de kanskje skal bytte slik a julenissen går til snekker Andersens barn og snekker Andersen går til julenissens. Men hvordan er julenissebarn? Er de veldig forskjellige fra vanlige barn? Og hva i all verden skal de få til jul?

– Velkommen til en rotnorsk juleforestilling som, i tillegg til historien om Snekker Andersen og julenissen, presenterer mange av Prøysens udødelige sanger som «Romjulsdrøm», «Musevisa», «Julekveldsvisa». Vi garanterer at julestemningen vil legge seg som et varmt og godt teppe rundt hele familien! Og hvem vet? Kanskje alle barna får treffe julenissen etter forestilling? skriver Schou i pressemeldingen.

Forestillingen skal ha en varighet på cirka en time, og passe for barn fra fem år og oppover. Medvirkende i forestillingen er Gorm Jenseg, Vanja Lie Wagenius, Christopher Jørgensen, Anne Cecilie Ukkelberg og Christine L Salvesen. Marius Podolski er produsent og har ansvaret for regien.