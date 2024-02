Den lokale trompetisten Sigurd Olsen har med seg sin tidligere lærer Reino Ilkama på gitar når det inviteres til konsert i Frelserens kirke søndag 3. mars.

– Konserten har kommet til fordi jeg gikk på jazz- og storbandlinjen ved Agder folkehøgskole i 1986 til 1987. Der hadde jeg Reino som lærer. I noen år etter det spilte vi sammen i et kristiansandsbasert band. For fire år siden treftes vi tilfeldigvis igjen. Vi har spilt sammen et par ganger etter det, forteller Sigurd Olsen.

Søndag er det altså duket for en hel konsert med de to musikerne. De har fått med seg et lokalt band bestående av Arne Marthinsen på piano, Edgar Vegge på bass og Kjell Håkon Aalvik på trommer.

– Vi spiller flotte melodier kombinert med improvisasjon. Noen av artistene vi spiller låter fra er Sting, Joni Mitchel, Lennon/ McCartney, Elvis Costello og Miles Davis. Låter som Eleanor Rigby av Lennon/ McCartney blir gjort litt funky. Fragile av Sting blir gjort med en latin-groove. Almost Blue av Elvis Costello blir en jazz-ballade og Joni Mitchells Both Sides Now blir en modaljazz versjon, opplyser Sigurd Olsen.

– Mye fin musikk på en god times konsert, oppsummerer han.