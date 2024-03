Tirsdag kveld arrangerer Farsund kino strikkekino for aller første gang.

Det serveres kaffe og kaker, og:

- Vi har dempet lys og lyd på i salen slik at strikkeglade kan se film og strikke på samme tid. Vi ønsker med dette å nå ut til et bredere publikum som ellers sitter hjemme og ønsker et annerledes tilbud, opplyser kinosjef Tommy Staaby.

Han håper tilbudet blir tatt godt imot, slik at kinoen også i fremtiden kan arrangere strikkekino som et tilbud ut til Farsunds befolkning.

- Den lille salen er mer enn halvutsolgt allerede. Kjempegøy! skriver Staaby i en epost til avisen tirsdag formiddag.

Filmen som skal vises, er den norske filmen «Ibelin», som handler om gameren Mats Steen som døde av en muskelsykdom bare 25 år gammel.

- Foreldrene hans sørget over det de trodde hadde vært et ensomt og isolert liv, da de plutselig begynte å få meldinger fra online-venner av Mats over hele verden. Filmen gjenskaper det rike livet til Mats´ avatar «Ibelin» i spillverdenen, på banebrytende vis. «Ibelin» er en hybriddokumentar - hvor ekte spillhendelser er rekonstruert. Alt er basert på virkelige hendelser og dialoger, hentet fra tusenvis av sider med rollespill-logger i World of Warcraft. I tillegg får vi se unike arkivopptak fra oppveksten og intervjuer med flere av vennene Mats fikk gjennom spillet, heter det om den kritikerroste og prisvinnende filmen.