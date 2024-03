Farsund Folk Festival fortsetter sitt vårprogram i konsertserien «FOLK på Vandring», med den poetiske og klangfulle konserten «Tuntreet» i Kulturbokhandelen fredag 15. mars.

På denne konserten får publikum oppleve en av våre fremste hardingfelespillere Per Anders Buen Garnås sammen med poet og forfatter Stein Versto. Siden det faste tilholdsstedet Backes Bu fremdeles er under oppussing, har arrangørene altså gått i ledtog med et svært passende spillested for poesi og folkemusikk, nemlig Kulturbokhandelen Norli Farsund.

Hjemlig

– I poesikonserten «Tuntreet» står ordene og tonene i sentrum. Konserten veksler mellom solo hardingfelespill og diktlesing, krydret med kortfattede refleksjoner om livet og poesien, der både alvoret og det mindre alvorlige får rom, forteller Lars Jakob Rudjord i Farsund Folk Festival. Ordet tun har med det hjemlige å gjøre. Tunet er stedet der husene rammer inn og skaper rom, og midt på tunet står treet. Ord og spill vil kretse rundt dette bildet – i vid forstand.

Konserten ble først framført som en del av Telemarkfestivalen i Bø i 2023, til stor begeistring for publikum som var tilstede.

Gleder seg

I Farsund arrangeres konserten i samarbeid med Sørnorsk Folkemusikksenter, og artistene er på en lengre turné med denne produksjonen på Sørlandet denne våren.

– Nå gleder vi oss til å få hardingfelespill og poesi av ypperste klasse til Farsund, og vi tror denne konserten er interessant for mange, enten man er interessert i ordets kunst, tradisjonsmusikk eller begge deler! avslutter Lars Jakob Rudjord.

Aktørene

Per Anders Buen Garnås er spelemann, utdannet ved Spelemannsskulen ved Ole Bull Akademiet på Voss, og ble under Folkelarm i 2022 kåret til «Årets folkemusiker». Han har vunnet Landskappleiken på hardingfele fire ganger, han har vunnet Folkelarm-prisen to ganger, og han har vært nominert til Spellemannprisen tre ganger.

Stein Versto fra Vinje i Telemark er forfatter og lyriker, oversetter og spelemann. Han debuterte som forfatter med novellesamlingen «Ho blei borte i trappene» i 1990, som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Senere har han gitt ut tre diktsamlinger, roman og en prosabok om folkemusikk og utvandring. Han har også skrevet essays og en rekke sangtekster tonesatt av norske artister, blant dem Odd Nordstoga.