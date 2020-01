– Det kommer til å bli gøy

Alida Hammersmark (t.v) og Djina Ruzic ser frem til moteshowet 1. februar. Olav Hoel

Lørdag 1. februar har Eilert Sundt-russen i Farsund sitt tradisjonelle moteshow på Farsund kino.

– Her kommer vi til å ha to forestillinger, og her skal vi blant annet ha mange danser og ha litt gøy musikk. Det er mange forskjellige butikker fra både Farsund og Lyngdal som vi skal vise for.