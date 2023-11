Farsund Janitsjar inviterer til en swingende og frisk førjulskonsert på Musikkens Hus mandag 27. november.

– Vår kjære dirigent, Kaldo Kiis, har satt sammen et svært variert og allsidig program. Repertoaret strekker seg fra klassiske stykker av Mozart, til Irving Berlins «Puttin’ on the Ritz» fra 1929, nydelig og lystig swing jazz som «Jump, Jive and Wail», og potpurri av Michael Jacksons mest kjente slagere, forteller korpsets pressetalsmann, Steinar Reinertsen.

Flere av Janitsjarens medlemmer vil spille solo, opplyser han. Blant disse er Thomas Lundegaard og John Skjerve på trompet, Fern Sunde Sletten på trombone, og Berit Bogaard på saksofon.

– I tillegg vil vår kjære dirigent krydre det hele ved å fremføre flott filmmusikk på piano, som for eksempel «As Time Goes by», fortsetter Reinertsen.

Han kan også lokke publikum med utlodning av flotte premier, og gratis servering av kake og kaffe.