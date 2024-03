Pastor Moody i Kairo har vært visepresident for Assemblies of God i Egypt.

– Han har stor tillit og favør. Når Reach The Nations har sin årlige pastor-konferanse i Egypt, er det han som er kontaktpersonen. I 2023 var det samlet mer enn 500 ledere fra over 20 forskjellige kirkesamfunn. Jeg må også nevne at et egyptisk TV selskap var til stede under hele konferansen og sendte live som nådde flere millioner arabere over hele Midtøsten, opplyser Haltorp.