Randi Tytingvåg Trio fra Stavanger holder konsert i Kulturkjelleren på Farbrot i Spind fredag 19. april.

Trioen består av Randi Tytingvåg (vokal), Dag Vagle (gitar, vokal og kor) og Erlend E. Aasland (tenorgitar, banjo, mandola og kor). De har sammen skapt et unikt lydbilde inspirert av folk, jazz og visesjangeren.

Trioen har jobbet sammen siden 2013 og har turnert jevnlig i Norge, Tyskland og Østerrike. Deres nyeste album «Hjem» har mottatt strålende kritikker – både i Norge og i Tyskland.

– De opptrer på «gamlemåten»; alle tre rundt én mikrofon. Her kommer du tett på musikken og historiefortellingen, lover Tor Arve Barøy, som eier Kulturkjelleren på Farbrot sammen med kjæresten Mariann Nedland, og som storgleder seg til denne begivenheten.

– Vi er veldig stolte over at Randi Tytingvåg trio vil besøke oss. Det er en konsert med et fabelaktig høyt nivå, og nesten for et superband å regne, sier Barøy, som anbefaler alle å sjekke dem ut på streamingtjenester.

– Og så er folk hjertelig velkommen til å høre dem live i Spind. Dette er siste konsert i kjelleren før sommeren, og vi avslutter på høyt nivå! sier Barøy.

Randi Tytingvåg har skrevet musikken og tekstene har hun skrevet i nært samarbeid med poeten Helge Torvund. Denne gang har de skrevet om lengselen etter å finne veien hjem. I anledning det nye albumet har hun også skrevet boken «Hjemover.» Hun ville gjerne dele litt mer av historiene bak sangene. Mer av prosessen. Boken tar utgangspunkt i sanglyrikken fra albumet «Hjem». Den kan leses for seg eller som en fordypning i sangene. Helge Torvund er redaktør.

Det vil være mulig å få kjøpt signert album og bok etter konserten.