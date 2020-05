– Responsen har vært helt vanvittig

Moron Police, som består av Sondre Skollevoll (vokal, gitar og annet), Thore Pettersen (trommer og perkusjon), Lars Bjørknes (keyboard) og Christian Steen (bass), er overveldet over responsen.

Det farsundsbaserte bandet Moron Police hadde som målsetting å få inn 80.000 kroner i forhåndssalg i løpet av 40 dager for å kunne gi ut albumet «A Boat on the Sea» på CD og vinyl. Det tok 14 timer.