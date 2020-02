FN-pris til miljøkunstnere

Miljøkunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen har blitt hedret av FN. Guro Lepper

Miljøkunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen, som i disse dager stiller ut på Lista fyr, fikk nylig førstepremien i en konkurranse utlyst av FNs miljøprogram i Genève.

Kunstnerne, som opprinnelig kommer fra Sandefjord, får premien for et bilde som ble laget i Sogn og Fjordane høsten 2018, og ble laget sammen med elever på turné for Den kulturelle skolesekken.