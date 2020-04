Ohmland med konsert uten folk i salen

Onsdag var det mulighet for å få med seg Ohmland-konsert fra Lyngdal kulturhus i egen stue.

Flere og flere band og artister velger å gå digitalt etter som koronautbruddet har stoppet alle konserter. Nå gjør Lyngdal-bandet Ohmland det samme etter å ha blitt spurt av Lyngdal kulturhus.

«Det høres helt perfekt ut. Vi har sittet og lurt på om vi også skulle finne på noe live, men har avventet litt, blant annet med tanke på teknikken, så vi vil gjerne spille på Livestream på Lyngdal kulturhus» var svaret Ohmland ga.

Bandet består til vanlig av ekteparet Hanne Skoland og Daniel Collett, Tore Buch jr., Frida Pernille Johannessen, Jon Andreas Vinsrygg og Johan Maximus Collett. På kulturhuset er det kun ekteparet og Vinsrygg som får være med som følge av smittevernregler.

Onsdag spiller ekteparet Daniel Collett og Hanne Skoland opp til konsert i Lyngdal kulturhus uten publikum i salen. Vis mer Jon Erik Andreassen

Onsdagens konsert, som begynner klokken 20.00, blir streamet både på kulturhusets egne sider og Lister24. Konserten er i utgangspunktet gratis, men det blir åpnet for at de som ser konserten kan bidra økonomisk. Pengene som kommer inn har bandet valgt at skal gå til Leger uten grenser.

Avdelingsleder kultur, Rune Hauan, sier til Lister at onsdagens konsert neppe blir den siste digitale konserten. De jobber med å få til en ukentlig konsert så lenge de må holde stengt.