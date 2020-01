Lüdo slipper ny låt

Lüdo, som består av Kristoffer Kile (til venstre), Sebastian Barøy, Adrian Neykov, Gabriel Sæther og Martin Morsund slipper ny låt og ser frem til nye utfordringer på scenen. Anja Laland

På lørdag slipper det Farsund-frontede bandet Lüdo låt nummer to fra den nye plata som kommer til sommeren.

– Den nye låta «Chaos for the Flies» er den andre låta vi slipper fra den nye plata vår «Seconds to Minutes… Minutes to Days», som kommer ut til sommeren, forteller Sebastian Barøy.