Pastor Kahil fra Amman i Jordan og Pastor Moody fra Kairo i Egypt besøker pinsemenigheten Zion, Vanse torsdag 14. mars.

Pastor Kahil er også biskop, opplyser pastor Kjell Haltorp.

– I Amman hjelper de og underviser tusenvis av flykninger som kommer fra Syria og Irak. Det er gripende å se at barn, voksne og gamle får hjelp og kommer til troen på Jesus, skriver Haltorp i en pressemelding.

Pastor Moody i Kairo har vært visepresident for Assemblies of God i Egypt.

– Han har stor tillit og favør. Når Reach The Nations har sin årlige pastor-konferanse i Egypt, er det han som er kontaktpersonen. I 2023 var det samlet mer enn 500 ledere fra over 20 forskjellige kirkesamfunn. Jeg må også nevne at et egyptisk TV selskap var til stede under hele konferansen og sendte live som nådde flere millioner arabere over hele Midtøsten, opplyser Haltorp.

Adele Hansen, misjonær i Beirut, Libanon, deltar også på møtet.

– Hun er en frimodig ung kvinne som når mange mennesker med evangeliet i Beirut. Hun har også lært seg arabisk, understreker Kjell Haltorp.

Birger Wroldsen, Peter og Kjell Haltorp og Glenn Rasmussen vil også delta i møtet. De to pastorene fra Midtøsten skal også delta på møter i Moria i Grimstad fredag 15. mars og i Sørlandskirken i Arendal lørdag 16. og søndag 17. mars.

Pastor Moody fra Kairo i Egypt gjester Zion Vanse torsdag 14. mars. Foto: Privat