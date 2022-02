Natt til 8. november 2019 stod Musikkens Hus i flammer. Lørdag, to år og tre måneder etter brannen, ble gjenåpningen markert med åpen dag, offisiell åpning og konserter med lokale korps.

Det første korpset til å spille konsert i det nye bygget, etter at styreleder Hilde Rullestad hadde ønsket velkommen og ordfører Arnt Abrahamsen hadde stått for den offisielle åpningen, var Farsund Janitsjar.

– Det er fantastisk det å endelig komme hjem igjen og ha en plass å være. Vi har i mellomtiden vært mest på ungdomsskolen og Spind grendehus og spilt, men det å ha en egen plass som er vårt er veldig godt, sier styreleder Steinar Reinertsen i Farsund Janitsjar.

Steinar Reinertsen i Farsund Janitsjar var glad for å være tilbake i Musikkens Hus. Foto: Olav Hoel

Mye jobb

– Hvordan har disse vel to årene vært for dere?

– Det har vært mye jobb for å komme tilbake, for vi mistet blant annet mye noter i brannen. Ellers har vi fått inn det vi forventet gjennom forsikringen, med nye instrumenter og uniformer og sånt. Det har vært veldig lange tak, men heldigvis har vi fått lov til å spille ellers i kommunen, så vi har holdt det gående så lenge koronaen har gitt oss lov, sier Reinertsen.

Han er også godt fornøyd med resultatet av det nye Musikkens Hus.

– Det er helt fantastisk. Jeg tror vi må si at det er et av de fineste husene i hele kommunen nå. Det må vi ha lov til å si når det er såpass nytt og fint. Det er kjempeflott, og ordentlig staselig, sier Reinertsen.

Også Janitsjaren-dirigent Kaldo Kiis er fornøyd med det nye lokalet

– Det er et veldig flott hus, og det skal gi glede til mange både nå og i kommende generasjoner. Det er også et bra sted for Janitsjaren å øve og holde konserter. Nå er vi også de første til å spille her, og det er litt stort, sier Kiis.

Ordfører Arnt Abrahamsen stod for den offisielle åpningen. Foto: Olav Hoel

Ordfører Arnt Abrahamsen fikk æren av å stå for den offisielle åpningen av det nye bygget.

– Det er stas å kunne åpne det nye Musikkens Hus, og det er veldig fint at musikkbevegelsen nå har fått huset opp igjen. Det var jo en tragedie da det brant, men nå har de fått en veldig flott erstatning. Nå får vi håpe at hele musikkbevegelsen blomstrer og at de virkelig har gode arbeidsforhold, sier Abrahamsen.

– Veldig stolte

Styreleder Hilde Rullestad i Musikkens Hus gleder seg også over åpningen av det nye lokalet.

– Vi er veldig stolte og veldig glade for at vi endelig kan ta det i bruk igjen. Vi er utrolig fornøyde med hvordan det har blitt, og jeg tror det er mange som nå gleder seg til å komme hit og øve og spille. I tillegg håper vi jo at det er mange som ønsker å leie lokalet, og benytte seg av det, sier Rullestad.

Styreleder Hilde Rullestad i musikkens Hus under lørdagens åpning. Foto: Olav Hoel

Åpningen ble som nevnt markert med åpen dag og konserter lørdag ettermiddag.

– Her har vi åpent hus hvor folk har mulighet til å gå rundt og se, samt at det er konserter gjennom hele ettermiddagen hvor korps fra hele kommunen spiller. I tillegg har vi blant annet kafe og mulighet for å kjøpe lodd, sier Rullestad.

– Hvordan har disse vel to årene siden brannen vært?

– Det har jo vært litt rart. Vi i styret har jo stått på i forhold til byggingen, men de som vanligvis bruker bygget har jo hatt andre øvelseslokaler. Kommunen har vært veldig greie, og var raske med å tilby lokaler i mellomtiden. Selv om det har vært mulig å ha et korpsmiljø i denne perioden, så er det noe spesielt med å ha sitt eget sted og kunne oppbevare ting på en mye enklere måte, sier Rullestad

Jarl Ove Salvesen, som har jobbet mye med Musikkens Hus-gjenoppbyggingen i Konsmo Hus, overrakte dette bildet til styreleder Hilde Rullestad under åpningen lørdag. Foto: Olav Hoel

Janitsjar-dirigent Kaldo Kiis synes det er stort å være første man ut til å spille i det nye bygget. Foto: Olav Hoel

Arnt Abrahamsen under åpningen. Foto: Olav Hoel