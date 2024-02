Revyen «Vill i Vesten!» til Lyngdal

– Egentlig så skulle dette ha vært vår 25. konsert, men koronaen gjorde det slik at vi måtte avlyse to konserter, forteller dirigent Nils Paulsrud.

Tradisjonen med førjulskonsert går med andre ord helt tilbake til Vanse Brass ble stiftet for 25 år siden. At korpset skulle fylle 25 år i år, var det få eller absolutt ingen som hadde planer om i april 1998. For utgangspunktet var egentlig at korpset, som da het «17. mai-korpset», kun skulle spille på nasjonaldagen samme år, har dirigenten fortalt til Lister på et tidligere tidspunkt. Men så ble interessen så stor at Vanse Brass ble en realitet. Og nå blir det altså førjulskonsert i Vanse kirke igjen.