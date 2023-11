Korprosjektet «Res Miranda - en norsk julevandring» har blitt en lokal tradisjon i Farsund kommune. Nå inviteres alle til å bli med på årets prosjekt.

Det er ungdomskoret Sundtianerne og Vanse Guttekor - Deo Gloria som har fremført korprosjektet bitttelille og lille julaften – forsterket med andre sangere og solister. Til årets konserter, som planlegges holdt i henholdsvis Frelserens kirke i Farsund og Vestbygda kapell på Borhaug, gjøres det en vri.

– Vi vil gjerne få med nye barn og ungdom som kan lære disse sangene, og inviterer derfor alle mellom 8 og 25 år til et mini-korprosjekt som har kalt «Res Miranda for alle», sier Bryan D. Breidenthal, som har skrevet musikken korverket til tekster av Svein Ellingsen.

Han er også grunnlegger av, og daglig leder og dirigent for de to korene.

– Prosjektet er åpent for både jenter og gutter, unge herrestemmer så vel som unge damestemmer. Konserten inkluderer sanger til alle stemmetyper. De barn og ungdom som blir med får adgang til både noter og øvingsfiler og invitasjon til å bli med på øvelser for barnestemmer på onsdager på Borhaug og øvelser for alle i Vanse kirke 1. og 3. søndag i advent, fortsetter Breidenthal.

Prosjektet og konsertene er en del av Vanse Guttekors forberedelser til korets 50-årsjubileum i 2026. Koret arbeider for tiden med en omstrukturering for å inkludere flere barn, ungdom og voksne i korets virksomhet. De har blant annet opprettet en korskole som er åpen for alle uansett kjønn eller sangferdighetsnivå.

– Vi merker en renessanse av interesse for akustisk korsang rundt omkring i Norge og legger derfor til rette for at flere her i Lister-regionen kan være med på den, avslutter Breidenthal.