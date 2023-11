– Som menighet ønsker vi å være med å skape juleglede. I år er vi så heldige at vi får samarbeide med markedsforeningen i handelsstanden. Vi holder åpent på den lille kafeen vår på K2 hver lørdag formiddag. Vårt varemerke er at det alltid skal være noe hyggelig for barn og i denne førjulstiden har vi juleverksted, sier Henriette Ubostad i Farsund menighet.

I Byparken har menighetens folk satt opp masse juletrær og julelys for å pynte og gjøre det koselig.

– Vi håper mange tar turen til den grønne flotte parken vi har i vår by, sier Ubostad.

Stine Strøm Knudsen ser fram til at korpsene skal spille julesanger i Byparken lørdag. Foto: Torgrim Hjelle

Førstkommende lørdag, 25. november, vil Farsund guttemusikkorps og Farsund pikekorps bidra med korpsmusikk.

– De holder en konsert til glede for alle ute i parken. Skulle det bli regn så flytter vi konserten inn på Kirketorget, forteller Henriette Ubostad.

Farsund guttemusikkorps og Farsund pikekorps har de siste årene gått fra å være 13 musikanter til nærmere 70.

– Vi har de to siste årene samarbeidet med Farsund barneskole om å ha rekrutteringskonsert fra 1.klasse til 7.klasse. Det har vist seg å være en kjempestor suksess. Vi håper mange vil komme og høre våre flotte musikanter spille julesanger i Byparken nå på lørdag, sier Stine Strøm Knudsen som er korpsenes talskvinne.

Hun opplyser at korpsene også spiller på Torvet lørdag 16. desember og på «Vi synger julen inn» i Frelserens kirke søndag 17. desember.

Neste lørdag, 2. desember holder for øvrig Farsund menighet sitt årlige adventsmarked på Kirketorget. Da blir det også vanlig kafe på K2 med juleverksted. Barnekoret Fryd synger på Kirketorget denne dagen, opplyser Henriette Ubostad.

Borghild Helene Allende (t.v.) og Heidi Karine Josefine Eilertsen er klare til å ta imot juleglade folk i kafeen K2. Foto: Torgrim Hjelle

Oddvar Sunde klargjør juletrær i Byparken. Foto: Torgrim Hjelle

Juletreet i kafeen K2 er pyntet. Foto: Torgrim Hjelle

Kafeen i K2 er julepyntet og klar. Foto: Torgrim Hjelle