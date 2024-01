Den folkekjære popsangeren Olav Stedje holder konsert på bygdehuset Nortun på Lista søndag 21. januar.

– Vi fikk kjennskap til at Olav Stedje skulle på turne i Agder var raske til å sikre oss en konsert her på Lista, så dette gleder vi oss til. Og vi tror at det er mange som husker hans milde stemme og fine tekster og har lyst til å høre han i levende live, sier Tor Steinar Fromreide i Lista Ungdomslag, som er lokal arrangør for konserten.

Den nevnte Agder-turneen er i regi av Folkeakademiet Agder.

Olav Stedje sang allerede på 1980-tallet om å ta vare på hverandre med hiten «Vi vandrar saman». Nettopp kjærlighet, følelser og omsorg for hverandre er gjennomgangstonen i låtene hans.

Stedje slo gjennom som artist med plata «Vi vandrar saman» i 1981. Ved å synge på sin egen dialekt, har sogndølen vært banebrytende når det gjelder bruk av dialekt, også i popmusikk. Han har gitt ut flere plater, og på 1980-tallet deltok han i Melodi Grand Prix tre ganger.

Olav Stedje har i den siste tida turnert med Odd Erik Lothe og Finn Tokvam. I dag synger og spiller han både på skoler og eldresenter. I tillegg gjør han også litt revy. Han er bosatt i Bærum og er blitt 70 år gammel.