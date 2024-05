I Godteriland fikk man også høre en liten sangopptreden. Foto: Frida Rugland Falkum

Tar opp mobbing med humor i teaterforestilling

Onsdag var det premiere for Austad ungdomsteaters forestilling «Den 7ende døra». Et originalt teaterstykke som handlet om mobbing, men som samtidig fylte salen med latter.