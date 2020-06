Mona Fredbo (t.v), Jorunn Bakke Flottorp og Beate M. Johnsen ønsker å gi barn og unge noe å glede seg over i sommer. Vis mer Olav Hoel

– Prøver å bidra til gode ferieopplevelser

Fritidsguiden ved Frivilligsentralen i Lyngdal arrangerer denne sommeren sommerferietilbud til barn og unge i nærområdet.

– Vi fikk nylig 190.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen for å ha sommeropplevelser, noe som vi i all hovedsak har fått til en digital happening. Allerede kommende helg skal vi derfor ha et gaming-opplegg sammen med Oasen fritidsklubb, forteller Beate M. Johnsen, leder ved Lyngdal frivilligsentral.

Alle aktivitetene blir derimot ikke digitale. Allerede tirsdag denne uken starter de med et opplegg på kulturhuset i Lyngdal.

– Da har vi et samarbeid med biblioteket og kino. Da er det først et opplegg på biblioteket med forfatterne Kristian Landmark og Ole Bernt Tellefsen, som har skrevet et bok som heter «7, trusselen fra dypet, superhelter». Dette er et opplegg som passer for de fra 3. til 6. klasse. Etter det har vi en enkel lunsj før vi kjører gratis kino hvor vi skal vise filmen «Fremmad» av Disney, sier Johnsen.

Mona Fredbo (t.v), Jorunn Bakke Flottorp og Beate M. Johnsen inviterer barn og unge til sommerferieaktiviteter i sommer. Vis mer Olav Hoel

Konsmoparken

Opplegget er i samarbeid med frivilligsentralen i Audnedal, og ifølge Johnsen vil de ordne med transport for de som bor der. Samtidig har de også lagt et opplegg i den delen av kommunen.

– Vi må jo oppover i dalen også, så på torsdag har vi en tur til Konsmoparken. Da har vi med oss folk og utstyr fra Bua, så her skal vi ha grilling og friluftsliv, og ellers ha en kjekk dag. Dette opplegget er for barn og unge fra 3. til 10. klasse, sier Johnsen.

Onsdag 15. juli planlegger de tur til Dyreparken i Kristiansand.

– Da har vi 30 billetter til Sabeltann, så da ordner vi med transport og drar inn dit. Det blir veldig gøy og spennende ettersom det blir en annen type forestilling i år på grunn av korona-situasjonen. Dette gjør at vi må bevege oss rundt ettersom hvor scenen er, sier Johnsen.

Deretter fortsetter de med opplegg i starten av august.

– Onsdag 5. august blir det et kulturverksted i biblioteket for barn fra 3. til 6. klasse. Der er det ikke så mange plasser, men her får de virkelig utfoldet sin kreative lyst og evner sammen med kunstneren Erlend Helling-Larsen. Dette tror jeg kan bli veldig spennende for de ti som blir med der, sier Johnsen.

Melba Mercedes (foran) skal holde dansekurs. Vis mer Olav Hoel

Dagen etter blir det dansekurs.

– Den torsdagen blir det to dansekurs med Melba Mercedes. Disse kursene blir litt etter alder, sier Johnsen.

– I tillegg er det godt mulig vi arrangerer en tur til Dyreparken i august, sier Johnsen.

Annerledes sommer

De har de siste årene hatt ferieaktiviteter i høstferien og vinterferien, men de ikke hatt tradisjon for å ha så mye om sommeren. I år velger de likevel å gjøre noe også på denne årstiden.

– Vi har kalt sommerens arrangement for «du fortjener det nå» ettersom mange barn og unge har hatt en litt vanskelig vår som følge av korona-situasjonen. I sommer kan man heller ikke reise så mye. Derfor prøver vi å bidra til at det blir noen gode ferieopplevelser, sier Johnsen.

– Hvordan har responsen vært til nå?

– Vi har en del påmeldte til de ulike aktivitetene, men vi har fortsatt ledige plasser, også til Sabeltann-forestillingen. I tillegg har vi mulighet til å fylle opp en buss til Dyreparken. Alle barna i Lyngdal kommune fra 3. klasse og oppover har fått informasjon gjennom ranselpost, enten i hånda eller via e-post, forteller Johnsen.

