«Nøtteknekkeren» er en ballett av Peter Tsjaikovskij til librettoen av Marius Petipa, basert på eventyret av E.T.A. Hoffmann. Verket ble opprettet og først presentert for publikum i 1892. I Hoffmanns eventyr heter jenta Mary (hovedrollen), og hennes favorittdukke er Clara. Marius Petipa brukte dette til sin libretto.

Hovedkarakteren Mary danser med favorittdukken sin. Foto: Pressebilde

Ledende dansere

I oppsetningen i Lyngdal er altså skuespillerne fra Grand Kyiv Ballet, som er ledende dansere ved den ukrainske ballettskolen. De har representert den med verdighet de siste fem årene på verdens ledende arenaer.

– Bli med på en uforglemmelig reise inn i en verden av drømmer, magi og triumf over det onde, skriver Lena Pavla Mariero, som er Grand Kyiv Ballets kontaktperson i Skandinavia, i en utsendt pressemelding.

Løser du billett til «Nøtteknekkeren» i Lyngdal kulturhus støtter også du en god sak. Foto: Pressebilde

Handlingen

I første akt begynner gjestene å samles ved Dr. Stahlbaums hus på selveste julaften. Barna hans, Mary og Fritz, venter sammen med andre barn på gaver. Den siste gjesten er Drosselmeyer, Mary’s gudfar og ved en tilfeldighet en trollmann. Hans evne til å bringe leker til live fascinerer og skremmer barn samtidig. Gudfaren presenterer nøtteknekkeren til Mary. Julefeiringen avsluttes og gjestene danser en avskjedsdans. Mary kommer til rommet sitt og klemmer Nøtteknekkeren.

Deretter overføres handlingen til Marys drøm. Veggene på rommet hennes beveger seg fra hverandre, juletreet begynner å vokse, og dykkene våkner til liv. Musekongen dukker opp med sin hær av mus. Nøtteknekkeren og soldatene hans kjemper heftig og beseirer musekongen. Nøtteknekkeren blir til en prins.

Mary, prinsen og dukkene som har våknet til liv, gleder seg, feirer og danser under stjernehimmelen nær et fantastisk vakkert juletre i andre akt. Rundt dem er det et snøstorm.

Spanske, kinesiske, arabiske og slaviske dukker danser i glede over seier over musekongen, som var synonymt med ondskap. Alle forbereder bryllupet til Mary og Prinsen. Drosselmeyer dukker opp og alt forandrer seg igjen. Mary våkner til slutt med Nøtteknekkeren i armene.

Fra Tsjaikovskijs berømte ballett «Nøtteknekkeren» som settes opp i Lyngdal kulturhus torsdag 28. november. Foto: Pressebilde

Oppussing i Ukraina

– «Nøtteknekkeren» er mer enn bare en ballett. Det er en fortelling om drømme, seire og godhet, forteller Lena Pavla Mariero.

Ved å delta i denne forestillingen får du ikke bare en fantastisk kunsnerisk opplevelse - du støtter også en viktig sak, opplyser hun.

– Inntektene fra forestillingene vil nemlig bidra til oppussing av Ukrainsk Ballet Academy i Kyiv, samt reparasjon av ungdomsboligene for ballettstudentene. Dette gjør din deltakelse til en meningsfull investering i unge talenter og ballettkunsten, understreker Mariero.

Hun oppfordrer lokalbefolkningen til å invitere hele familien med på denne eventyrlige reisen.

«Nøtteknekkeren» er anbefalt for et publikum fra fem år og oppover. Forestillingen har en spilletid på to timer inkludert pause.

– Dette er en perfekt måte å skape utforglemmelige minner i jula - og videreføre ånden av godhet og glede, avslutter Lena Pavla Mariero.