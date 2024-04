Bjørn Tomren er en artist, låtskriver og vokalutøver fra Tomrefjord. Han behersker både jodling og strupesang, og er omtalt som den kuleste artisten i NRK-suksessen Stjernekamp noensinne.

Tomren har gitt ut to album, Bad Science Fiction (2019) og The Astronomer’s Dream (2023). På disse to albumene har Åse Britt hatt en sentral rolle. Hun er opprinnelig fra Lyngdal og er utøvende musiker, sanger og låtskriver.

– Vi kan glede oss til musikere med sterk formidlingsevne, artig humor og svært variert musikk, skriver Torbjørn Borhaug i arrangørkoret Koremi i en utsendt pressemelding.

Den allsidige musikeren, Oddbjørn Stakkeland fra Kvinesdal, deltar på flygel med solospill og akkompagnement. Han er til daglig rektor ved Kvinesdal kulturskole, og er aktiv frilans musiker.

Denne kvelden fremfører han klassisk musikk, men vil også akkompagnere både Koremi og allsangen. I tillegg støtter Kristian Kvavik og Jon Andreas Vinsrygg på henholdsvis gitar og bass, opp om allsangen.

Korets egne solister denne kvelden er Frida Lulu Bakke og Aslak Eikeland. Koremi dirigeres av Inger Hagestad Heiseldal.

– Vi ønsker alle velkommen til en fin kveld i kulturhuset, avslutter Torbjørn Borhaug.

Klar for konsert i Lyngdal kulturhus: Oddbjørn Stakkeland. Foto: Privat