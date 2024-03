Biskop Stein Reinertsen er gjest på arrangementet «Onsdag i Framtidsbygget» i Vestbygda kapell på Borhaug kommende onsdag 6. mars.

– Etter mange år som sokneprest er Stein godt kjent og han kjenner mange her i Farsund. Nå er han vår alles biskop, men vi i Vestbygda kjenner vi han også som vår gode nabo. Han har hus i Grettestø, med utsikt til storhavet like ved Lista fyr og han behersker listadialekten! Turgåere kan gjerne møte han og kona Marit langs Listastrendene, i Marka eller i Vågsvollvika med fuglekikkert og kamera. Noen ganger møter vi dem i kapellet selv om det ikke er visitas. Da har de funnet sine plasser i benkeradene blant oss andre, uttaler Åsa Skogen Vaagsvold i arrangørkorpset for de populære onsdagssamlingene i Framtidsbygget - tilbygget til Vestbygda kapell.

Stein Reinertsen har sterke røtter på Lista.

– Med far som kom fra Skollevoll, mor fra Vollan og nære slektninger bosatt her vest, er ikke Lista et hvilket som helst sted for han. Vi er veldig glade for at han takket ja til invitasjonen om å være sammen med oss denne uka på onsdag i Framtidsbygget, sier Skogen Vaagsvold.

Temaet som biskopen skal snakke om denne onsdagskvelden er nettopp «Røtter».

– Kvelden avsluttes med kveldsmat og prat og alle er velkomne! avslutter Åsa Skogen Vaagsvold.