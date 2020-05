Grini-fangene fra fredsvåren 1945

Et historisk øyeblikk i Lyngdals historie: Grini-fangene fra Kvås, Lyngdal og Austad er kommet hjem! Vis mer Privat

Forfatter Magne Haugland forteller her om fem av i alt 53 personer fra Austad, Lyngdal og Kvås som fikk et opphold i fangeleiren Grini under krigen. Del to av denne artikkelen handler om Grini-fangen Esther Øysteinsland og kommer neste lørdag.

Magne Haugland